ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лухвич: «Как бы громко не звучало, весь наш футбол, по большому счету, держался на Капском»

27.12.2018 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Минска» Александр Лухвич отметил роль Анатолия Капского в белорусском футболе.

«Несмотря на какие-то проблемы, этот год отработал в удовольствие. Хотелось доказать, что наши молодые ребята могут играть в хороший, содержательный футбол в высшей лиге. Считаю, у нас многое получилось. Сейчас кто-то может подумать: «Совсем с ума сошел, радуется 11-му месту в чемпионате». Это не так, я радовался тому, как прогрессировали ребята, которые играли в интересный футбол. По содержанию игры мы не особо уступали ведущим командам. У нас получилось создать хороший коллектив. Ребятам нравилась атмосфера в команде. Как говорил классик: «Счастье – это когда с удовольствие идешь на работу».

Даже после поражений от БАТЭ Анатолий Капский подходил: «Молодцы! У вас очень хорошая команда». Его уход, конечно, большая потеря для белорусского футбола. Как бы громко не звучало, весь наш футбол, по большому счету, держался на этом человеке. Он сделал команду, которая приучила Беларусь к еврокубкам. Даже не представляю, что было бы с белорусским футболом, если бы не было Капского, – сказал Лухвич.

«В больнице сказал Журавелю, что нужно поработать вместе. Он загорелся идеей». Лухвич – о горьких потерях и работе с молодыми

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Минска» Александр Лухвич отметил роль Анатолия Капского в белорусском футболе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Румас возглавил оргкомитет по подготовке и проведению ЧМ-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика