Александр Лухвич: «Как бы громко не звучало, весь наш футбол, по большому счету, держался на Капском»

Главный тренер «Минска» Александр Лухвич отметил роль Анатолия Капского в белорусском футболе.

«Несмотря на какие-то проблемы, этот год отработал в удовольствие. Хотелось доказать, что наши молодые ребята могут играть в хороший, содержательный футбол в высшей лиге. Считаю, у нас многое получилось. Сейчас кто-то может подумать: «Совсем с ума сошел, радуется 11-му месту в чемпионате». Это не так, я радовался тому, как прогрессировали ребята, которые играли в интересный футбол. По содержанию игры мы не особо уступали ведущим командам. У нас получилось создать хороший коллектив. Ребятам нравилась атмосфера в команде. Как говорил классик: «Счастье – это когда с удовольствие идешь на работу».

Даже после поражений от БАТЭ Анатолий Капский подходил: «Молодцы! У вас очень хорошая команда». Его уход, конечно, большая потеря для белорусского футбола. Как бы громко не звучало, весь наш футбол, по большому счету, держался на этом человеке. Он сделал команду, которая приучила Беларусь к еврокубкам. Даже не представляю, что было бы с белорусским футболом, если бы не было Капского, – сказал Лухвич.

«В больнице сказал Журавелю, что нужно поработать вместе. Он загорелся идеей». Лухвич – о горьких потерях и работе с молодыми