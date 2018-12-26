ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 декабря Александр Глеб расскажет, продолжит ли карьеру игрока после матча с «Арсеналом»

27.12.2018 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб 30 декабря ответит на вопрос о возможном завершении карьеры после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала», клуба, в котором плеймейкер сделал себе имя, сообщает «Прессбол» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Это случится в программе «Главный эфир. Точки отсчета» на телеканале «Беларусь 1» (30 декабря, 21.00).

Оба матча 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом» начнутся в 20.55 по белорусскому времени. Первый поединок пройдет на «Борисов-Арене» в четверг, 14 февраля. Ответный матч через неделю, 21 февраля, примет стадион «Эмирейтс».

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб 30 декабря ответит на вопрос о возможном завершении карьеры после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала», клуба, в котором...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. «Юность» принимает «Динамо-Молодечно», «Гомель» – «Неман» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика