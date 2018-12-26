«Ливерпуль» – 4-й клуб в истории АПЛ, ни разу не проигравший в первом круге. Все предыдущие стали чемпионами

завершил первый круг чемпионата Англии без поражений.

Команда Юргена Клоппа стала четвертой в истории АПЛ, которой удалось ни разу не проиграть после 19 туров.

Ранее это удавалось «Арсеналу» в сезоне-2003/04, в сезоне-2010/11 и «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

Все три клуба в итоге одерживали победу в чемпионате Англии по итогам сезона.