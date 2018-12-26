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«Ливерпуль» – 4-й клуб в истории АПЛ, ни разу не проигравший в первом круге. Все предыдущие стали чемпионами
27.12.2018 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Команда Юргена Клоппа стала четвертой в истории АПЛ, которой удалось ни разу не проиграть после 19 туров.
Ранее это удавалось «Арсеналу» в сезоне-2003/04,
Все три клуба в итоге одерживали победу в чемпионате Англии по итогам сезона.
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«Ливерпуль» – 4-й клуб в истории АПЛ, ни разу не проигравший в первом круге. Все предыдущие стали чемпионами
«Ливерпуль» завершил первый круг чемпионата Англии без поражений.
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