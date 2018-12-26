Румас возглавил оргкомитет ЧМ-2021

Согласно постановлению Совета министров от 22 декабря 2018 года создан организационный комитет чемпионата мира по хоккею-2021, который пройдет в Минске и Риге, сообщает sb.by со ссылкой на pravo.by. Организацию возглавил премьер-министр Беларуси и председатель АБФФ Сергей Рума.

Также в состав организации вошли заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель ФХБ Геннадий Савилов, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, представители различных министерств, ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома.

До 1 марта 2019 года оргкомитету надлежит утвердить план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира.