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Румас возглавил оргкомитет ЧМ-2021

27.12.2018 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Согласно постановлению Совета министров от 22 декабря 2018 года создан организационный комитет чемпионата мира по хоккею-2021, который пройдет в Минске и Риге, сообщает sb.by со ссылкой на pravo.by. Организацию возглавил премьер-министр Беларуси и председатель АБФФ Сергей Рума. 

Также в состав организации вошли заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель ФХБ Геннадий Савилов, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, представители различных министерств, ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома.

До 1 марта 2019 года оргкомитету надлежит утвердить план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно постановлению Совета министров от 22 декабря 2018 года создан организационный комитет чемпионата мира по хоккею-2021, который пройдет в Минске и Риге,...
 
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