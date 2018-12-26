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Румас возглавил оргкомитет ЧМ-2021
27.12.2018 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Согласно постановлению Совета министров от 22 декабря 2018 года создан организационный комитет чемпионата мира по хоккею-2021, который пройдет в Минске и Риге, сообщает
Также в состав организации вошли заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель ФХБ Геннадий Савилов, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, представители различных министерств, ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома.
До 1 марта 2019 года оргкомитету надлежит утвердить план мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира.
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Согласно постановлению Совета министров от 22 декабря 2018 года создан организационный комитет чемпионата мира по хоккею-2021, который пройдет в Минске и Риге,...
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