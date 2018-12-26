|
Гордейчук может сменить БАТЭ на брестское «Динамо»
27.12.2018 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям Tribuna.com, экс-нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук попал в сферу интересов брестского «Динамо». Ранее потенциальный председатель правления клуба Андрей Капский сообщил, что форвард покинул команду.
Значительную часть минувшего сезона Гордейчук пропустил из-за операции по удалению небольшой грыжи и последующего восстановления. В 11 матчах чемпионата на
В 2017 году Гордейчук стал лучшим футболистом Беларуси.
Гордейчуком интересуется Брест. Приоритет игрока – деньги
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям Tribuna.com, экс-нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук попал в сферу интересов брестского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)