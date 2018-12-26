Гордейчук может сменить БАТЭ на брестское «Динамо»

По сведениям Tribuna.com, экс-нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук попал в сферу интересов брестского «Динамо». Ранее потенциальный председатель правления клуба Андрей Капский сообщил, что форвард покинул команду.

Значительную часть минувшего сезона Гордейчук пропустил из-за операции по удалению небольшой грыжи и последующего восстановления. В 11 матчах чемпионата на счету 29-летнего форварда 4 забитых мяча. В среднем он проводил на поле по 54 минуты.

В 2017 году Гордейчук стал лучшим футболистом Беларуси.

Гордейчуком интересуется Брест. Приоритет игрока – деньги