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Александр Жулин: «Гулицкий и Кубликова как истинные восточные славяне, достаточно скромные. Порой эта скромность им мешает»

27.12.2018 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер белорусской пары фигуристов Юрия Гулицкого и Анны Кубликовой рассказал о характере своих подопечных. 

– Что вас привлекло в белорусском танцевальном дуэте Юрия Гулицкого и Анны Кубликовой?

– Аня и Юра – трудяги и очень хорошие люди. Правда, они еще молодые и нескатанные, но год от года должны расти.

– В интервью вы говорили, что они смогут бороться за самые высокие награды топ-турниров. Почему это не просто комплимент?

– Пока результат, конечно, не такой, как мне хотелось бы видеть. Многое будет зависеть от прогресса ребят и оценок судей. Скажу так, на данный момент Кубликова и Гулицкий остаются перспективными.

– Ваш подход к парам разных национальностей отличается?

– Я честно делаю свою работу и не разделяю испанцев и русских или белорусов. Другое дело, что все ребята с разными характерами и ментальностью. Здесь уже важно найти к каждому какой-то ключик. Одного нужно успокоить, а другого завести. Например, Юра Гулицкий и Аня Кубликова, как истинные восточные славяне, достаточно скромные. Порой эта скромность им мешает. На льду надо стараться выворачиваться наизнанку. Мне бы хотелось видеть у них больше актерского начала, харизмы – того, что интересно судьям и зрителям. Зажатость не подкупает судей, – сказал Жулин в интервью Sport.tut.by.

 
 
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Тренер белорусской пары фигуристов Юрия Гулицкого и Анны Кубликовой рассказал о характере своих подопечных.
 
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