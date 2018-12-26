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Граборенко подписал просмотровый контракт с «Литвиновым»

27.12.2018 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Роман Граборенко заключил просмотровый одномесячный контракт с «Литвиновым». Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба

В сезоне 2017/18 Граборенко провел в 31 матч в составе «Куньлуня».

В текущем сезоне 26-летний защитник не выступал за профессиональные команды и поддерживал форму со сборной Могилевской области. 

В 29 матчах чешской экстралиги «Литвинов» набрал 44 очка и занимает восьмое место. 

 
 
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Белорусский защитник Роман Граборенко заключил просмотровый одномесячный контракт с «Литвиновым».
 
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