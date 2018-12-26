Граборенко подписал просмотровый контракт с «Литвиновым»

Белорусский защитник заключил просмотровый одномесячный контракт с «Литвиновым». Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба .

В сезоне 2017/18 Граборенко провел в 31 матч в составе «Куньлуня».

В текущем сезоне 26-летний защитник не выступал за профессиональные команды и поддерживал форму со сборной Могилевской области.

В 29 матчах чешской экстралиги «Литвинов» набрал 44 очка и занимает восьмое место.