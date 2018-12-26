Наталья Трофимова: «В этом году баскетбол буквально прописался в ритуальном зале на улице Ольшевского»

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова считает, что нынешний год стал «черным» для белорусского баскетбола.

– Уходящий 2018-й был жесток по отношению к баскетбольному братству: ушли из жизни Виктор Белевич, Валерий Иванский, Михаил Бицан, Анжела Дубойская. Все они были по-своему близки вам...

– Это ужасно. Тяжело об этом говорить. Очень жаль всех. На последнем прощании с Анжелой поймала себя на мысли, что этот год действительно выдался черным, баскетбол буквально прописался в ритуальном зале на улице Ольшевского. Хотелось бы, чтобы по этому адресу встречаться приходилось как можно реже, – сказала Трофимова в интервью «Прессбол» .