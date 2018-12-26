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Гончаренко о ссоре с Капским: «Двадцать пять звонков мне – двадцать пять пропущенных. Поднимаю и слышу: х##и ты обиделся?»
27.12.2018 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер БАТЭ Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с председателем правления клуба Анатолием Капским.
– Были случаи, когда Капский выручал вас в трудной жизненной ситуации?
– Ой, столько раз это было... Он любил людям помогать. Еще и тысячу раз переспросит: сделали, не сделали? Касаемо мамы, сестры... Расскажу историю. Почему у нас такие отношения были? Одна из возможных причин. Еще когда играл, дали мне квартиру по контракту. Сначала она досталась Кутузову. Тот захотел в другом доме. Сложность в том, что те квартиры строили для спортсменов и они десять лет были без права отчуждения. Капский поднял тысячу человек. В результате оформили на меня. Захожу в эту квартиру. Бетонные стены, ничего больше нет, сплошная пыль. Думаю: что я буду делать с ней? А до этого мы снимали квартиру с Юрой Жевновым. И, кстати, какое-то время с нами жил Олег Кононов.
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– В этом даже сомнений нет. Его можно назвать локомотивом, сердцем, головой нашего футбола. Смыслом его жизни была игра. Энергия, которую он, возможно, перенаправил из бизнеса в футбол, сделала его тем Капским, которого мы знаем.
– Самая большая ваша ссора?
Не думаю, что он обиделся бы, если бы я это рассказал. Однажды пришел к нему: Анатольич, нужно улучшить условия для команды. Он: б###ь [блин], что? Денег нет! А перед этим я сказал начальнику команды Свирскому: надо менять поле на базе, оно износилось. Это будет стоить примерно 500-700 тысяч долларов. Только не надо, мол, сразу говорить об этом Анатольичу. Потом он все сделает. И спустя пару дней после этого Капский действительно включился.
Стычек много было. Но, самое главное, я понимал: он никогда не подставит, не предаст, всегда поможет. Для меня не было проблем признаться: Анатольич, извините, вчера херни наговорил. То же и для него, – сказал Гончаренко в интервью журналисту
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Гончаренко о ссоре с Капским: «Двадцать пять звонков мне – двадцать пять пропущенных. Поднимаю и слышу: х##и ты обиделся?»
Бывший тренер БАТЭ Виктор Гончаренко рассказал об отношениях с председателем правления клуба Анатолием Капским.
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