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Андрей Капский: «Разговор отца о своем преемнике? Их всегда было двое – Андрей Вашкевич и Виталий Родионов»

27.12.2018 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сын недавно ушедшего из жизни председателя правления БАТЭ Анатолия Капского и основной кандидат на этот пост Андрей Капский рассказал, кого его отец видел на своем месте. 

– Заводил он в клубе разговор о своем преемнике?

– Их всегда было двое – Андрей Вашкевич и Виталий Родионов. Но ни один, ни другой не прошли. Папа хотел их закалить, но они по-своему остались мягкими. Ему нужен был человек жесткий. И с чуйкой, которая у папы, безусловно, имелась, – рассказал Андрей Капский в интервью «Прессболу»

 
 
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Сын недавно ушедшего из жизни председателя правления БАТЭ Анатолия Капского и основной кандидат на этот пост Андрей Капский рассказал, кого его отец видел на...
 
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