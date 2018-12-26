Андрей Капский: «Разговор отца о своем преемнике? Их всегда было двое – Андрей Вашкевич и Виталий Родионов»

Сын недавно ушедшего из жизни председателя правления БАТЭ Анатолия Капского и основной кандидат на этот пост Андрей Капский рассказал, кого его отец видел на своем месте.

– Заводил он в клубе разговор о своем преемнике?

– Их всегда было двое – Андрей Вашкевич и Виталий Родионов. Но ни один, ни другой не прошли. Папа хотел их закалить, но они по-своему остались мягкими. Ему нужен был человек жесткий. И с чуйкой, которая у папы, безусловно, имелась, – рассказал Андрей Капский в интервью «Прессболу» .