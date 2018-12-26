Файков о победе над «Юностью»: «Сказал ребятам, что горжусь ими»

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков после победы над «Юностью» (2:1) признался, что доволен своей командой.

«Благодарен ребятам, обыграли такую высококлассную команду как «Юность», которая себя проявила и в Лиге чемпионов, где оказывалась сильнее чемпиона Швеции и чемпиона Финляндии. Я сказал ребятам, что горжусь ими», – цитирует Файкова Belarushockey.com .