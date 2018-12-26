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Файков о победе над «Юностью»: «Сказал ребятам, что горжусь ими»
27.12.2018 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков после победы над «Юностью» (2:1) признался, что доволен своей командой.
«Благодарен ребятам, обыграли такую высококлассную команду как «Юность», которая себя проявила и в Лиге чемпионов, где оказывалась сильнее чемпиона Швеции и чемпиона Финляндии. Я сказал ребятам, что горжусь ими», – цитирует Файкова
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков после победы над «Юностью» (2:1) признался, что доволен своей командой.
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