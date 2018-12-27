Игорь Шуневич: «Наверное, состояние минского «Динамо» – отчасти характеристика сегодняшнего состояния белорусского хоккея»

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич рассказал, почему команда проваливает текущий сезон в КХЛ.

«Во-первых, я обязан извиниться перед нашими болельщиками за тот провал, который произошел в игре «Динамо». Причин тому несколько. Абсолютно не снимаю с себя вины, потому что понимаю, что команда, в формировании которой я лично принимал участие, не справилась с задачей. Не только команда тренеров, а еще и различного толка администраторов и спортсменов.

Мы очень ценим наших болельщиков. Они нам нужны, они нам помогают в любой ситуации. Это самые преданные клубу люди. Огромное спасибо всем тем, кто посещает наши матчи вне зависимости от того, как мы играем. Наверное, все-таки состояние минского «Динамо» – отчасти характеристика сегодняшнего состояния белорусского хоккея. С этим можно не соглашаться или спорить, приводить контрдоводы и контраргументы, но правда всегда где-то посередине. Да, сегодня мы имеем то, что имеем. И, наверное, только обнажив эти проблемы, актуализировав их, стукнувшись головой или темечком о самое дно, мы сможем прогрессировать.

Для этого созданы все условия, это точно», – сказал Шуневич в эфире программы «Марков. Ничего личного» .