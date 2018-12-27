ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Сильные хоккеисты будут появляться тогда, когда будет свой сильный чемпионат. А когда председатель ФХБ говорит, что нам не нужен такой чемпионат… Ну, это дикость»

28.12.2018 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением об уровне белорусского чемпионата.

– Основная делянка федерации – хоккейный чемпионат. Неужели действительно все в нем так плохо, как вы говорите?

– Конечно. Недавний матч сборной с Норвегий (1:6) все показал. За белорусов играли всего лишь несколько хоккеистов из КХЛ, все остальные – из внутреннего чемпионата. Сразу виден результат. Но я об этом неоднократно говорил. Никто чемпионатом у нас в последние годы не занимался. Поймите, сильные хоккеисты будут появляться тогда, когда будет свой сильный чемпионат. А когда председатель ФХБ говорит, что нам не нужен такой чемпионат… Ну, это дикость. И если в федерации думают, что сборная игроками КХЛ выиграет первенство мира в группе В, то это, на самом деле, сделать будет очень сложно. Если чего-то хотеть, то нужно работать и идти дальше. У нас же такое общественное мнение: построили катки – все заиграют. Нет. Наличие льда – это всего лишь 20 процентов для того, чтобы вырос сильный хоккеист. Вы знаете, сколько в Швеции хоккейных академий?

–  Нет.

– 30, а у нас ни одной. И у нас еще говорят, что игроки должны заиграть. Нет, ребята. Это все просто самообман. В хоккей, в дорогое удовольствие, если мы его развиваем, нужно вкладывать деньги, строить академии. Честно говоря, думал, что в Швеции их штук десять, а их в три раза больше. Поэтому хоккей там и развивается.

–  Когда вам в последний раз было интересно играть в ОЧБ?

– Наверное, в 2010-м. При Владимире Владимировиче Наумове был очень сильный чемпионат. Тогда конкурентоспособными были все команды. А что «Юность» имеет сейчас? Всего лишь три поражения – сентябрь, октябрь, ноябрь. А какой огромнейший отрыв между первыми местами и остальными командами? В чемпионате Швеции отрывы в три или четыре очка, в Германии – то же самое. «Мальме», с которым мы играли в Лиге чемпионов, сначала шел на втором, а теперь уже на шестом месте. Но сейчас интереснее играть стало хотя бы от того, что у нас сделали разделение на лиги, и уже нет проходных матчей по 15:0. Жалко лишь, что в экстралиге не представлены Брестская, Могилевская и Витебская области. А там ведь такие города! Брест вообще мог спокойно две команды иметь.

В шведском Шеллефтео 71 тысяча жителей, команда становилась чемпионом страны три раза, а средняя посещаемость домашних игр пять тысяч зрителей на шеститысячной арене. Из Шеллефтео вышли хоккеисты, выступающие в НХЛ, – сказал Захаров.

«Беларуси по силам создать мини-КХЛ». Захаров – о том, что творится в нашем хоккее, и как его спасти

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
МЧМ-2019. Россия обыграла Данию, Канада против Швейцарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика