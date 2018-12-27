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НБА. «Хьюстон» выиграл у «Бостона», «Голден Стэйт» уступил «Портленду» в овертайме и другие результаты

28.12.2018 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей. Набирающий ход «Хьюстон» обыграл фаворита Восточной конференции «Бостон».

«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Портленда» в овертайме.

НБА

Регулярный чемпионат

Хьюстон – Бостон 127:113 (35:24, 22:31, 35:31, 35:27)
Дата проведения
28 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Нью-Йорк 112:96 (24:28, 29:20, 34:29, 25:19)
Дата проведения
28 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика

Сакраменто – Лейкерс 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)
Дата проведения
28 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Портленд 109:110 OT (28:27, 18:25, 25:23, 31:27, 7:8)
Дата проведения
28 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

Юта – Филадельфия 97:114 (29:22, 23:35, 27:38, 18:19)
Дата проведения
28 декабря, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

 

 
 
 
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