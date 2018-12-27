|
НБА. «Хьюстон» выиграл у «Бостона», «Голден Стэйт» уступил «Портленду» в овертайме и другие результаты
28.12.2018 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Портленда» в овертайме.
НБА
Регулярный чемпионат
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НБА. «Хьюстон» выиграл у «Бостона», «Голден Стэйт» уступил «Портленду» в овертайме и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)