Сергей Ташуев: «Я бы не сказал, что белорусские команды, занимающие восьмое-десятое места, значительно слабее команд нижней части таблицы РПЛ»

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сравнил команды чемпионата Беларуси с командами РФПЛ.

— Можете сопоставить белорусский чемпионат и российский? В чем их особенности, сходства и различия?

— Понятно, что уровень российского чемпионата повыше, прежде всего в плане набора исполнителей. Но там и много сильных команд, которые постоянно борются за лидерство. В то же время, если взять представителей средней, нижней части турнирной таблицы — к примеру, «Анжи», «Енисей», «Уфу», то я бы не сказал, что наши команды, занимающие восьмое–десятое места, значительно слабее. В целом в Беларуси интересный чемпионат, приезжают сильные иностранцы, клубы ставят амбициозные задачи, как «Динамо» из Минска или их брестские одноклубники. Следующий сезон обещает быть очень интересным.

— Футболисты белорусской Высшей лиги достаточно часто уезжают в Россию. Чем Российская премьер–лига может быть привлекательна для белорусских футболистов?

— Российское первенство привлекательно в финансовом плане, а также с точки зрения инфраструктуры, в чем большая проблема белорусского футбола. Некоторые матчи мы вынуждены проводить не на полях, а на, скажем так, площадках. «Шахтер» за весь чемпионат выиграл лишь один матч на синтетике — в предпоследнем туре против «Смолевичей», и это была, надо сказать, очень качественная синтетика. Так что одна из проблем — это поля, а другая проблема — клубы, которые допускаются к лицензированию Высшей лигой без стадионов, детских академий, инфраструктуры. Нужно более строго подходить к этому, – сказал Ташуев.