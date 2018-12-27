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Сергей Ташуев: «Я бы не сказал, что белорусские команды, занимающие восьмое-десятое места, значительно слабее команд нижней части таблицы РПЛ»

28.12.2018 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев сравнил команды чемпионата Беларуси с командами РФПЛ.

— Можете сопоставить белорусский чемпионат и российский? В чем их особенности, сходства и различия?

— Понятно, что уровень российского чемпионата повыше, прежде всего в плане набора исполнителей. Но там и много сильных команд, которые постоянно борются за лидерство. В то же время, если взять представителей средней, нижней части турнирной таблицы — к примеру, «Анжи», «Енисей», «Уфу», то я бы не сказал, что наши команды, занимающие восьмое–десятое места, значительно слабее. В целом в Беларуси интересный чемпионат, приезжают сильные иностранцы, клубы ставят амбициозные задачи, как «Динамо» из Минска или их брестские одноклубники. Следующий сезон обещает быть очень интересным.

— Футболисты белорусской Высшей лиги достаточно часто уезжают в Россию. Чем Российская премьер–лига может быть привлекательна для белорусских футболистов?

— Российское первенство привлекательно в финансовом плане, а также с точки зрения инфраструктуры, в чем большая проблема белорусского футбола. Некоторые матчи мы вынуждены проводить не на полях, а на, скажем так, площадках. «Шахтер» за весь чемпионат выиграл лишь один матч на синтетике — в предпоследнем туре против «Смолевичей», и это была, надо сказать, очень качественная синтетика. Так что одна из проблем — это поля, а другая проблема — клубы, которые допускаются к лицензированию Высшей лигой без стадионов, детских академий, инфраструктуры. Нужно более строго подходить к этому, – сказал Ташуев.

Сергей Ташуев: «Белорусский футбол сейчас поднимается. 4-5 первых клубов чемпионата спокойно могут играть в РПЛ»

 
Теги: Минск
 
 
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