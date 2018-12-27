Гончаренко рассказал, как оштрафовал сам себя в ЦСКА: «Это будет довольно серьезная сумма»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своих положительных и отрицательных качествах.

«Как и в каждом человеке, во мне много плохого и хорошего. Вопрос в том, что перевешивает. И какого волка ты кормишь. Вообще о минусах могла бы говорить моя жена, которая видит меня каждый день. Все время повторяет, что во мне сидят близнецы, которые меня разрывают. Если делаю какую-то гадость, в ее понимании, она говорит, что это плохой близнец. А я отвечаю: да и хороший с ним тоже был согласен. Вот почему такой образ? На эту тему правильно сказал Бабаев: мы умеем гасить конфликты внутри коллектива. Каждый игрок знает, что, если он заблуждается, руководитель станет на сторону тренера. Но при этом и самодуром я быть не должен.

Вот случился конфликт с Мусой. Но он ведь не развился в уход из клуба или в какие-то мои заявления. Считаю, у меня прямые отношения с командой. Могу даже такой пример привести. Однажды прилетели с «Уфой» на кубковый матч в Грозный. И на установке у Безденежных зазвонил телефон. У меня моментально планка упала. Безденежных в составе. Я ему: вон отсюда! Он: Михалыч, да это... Отвечаю: чтобы я тебя не видел! И он, как оплеванный, уходит. Зачеркиваю на флипчарте Безденежных. Ванек, играешь ты! Уже в ЦСКА однажды так же выгнал Кучаева.

Сейчас на теорию телефон я или не беру вообще, или выключаю. А недавно поставил на беззвучный. Но, оказывается, в вайбере звук остается, независимо от режима. И у меня зазвонил телефон. Понимаю: косяк. Все смолчали. Теорию довел до конца. Подходит Набабкин: Михалыч, а вы не в курсе, чей это телефон? Говорю: Наба, не компостируй мозги. На следующий день после игры построил команду: ребят, я знаю правила. Я оштрафован, вот стоят врачи, и они сейчас объявят мне, что надо купить. И это будет довольно серьезная сумма. Вот определяются», – рассказал Гончаренко в интервью «Прессболу» .