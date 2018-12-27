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В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения

28.12.2018 13:23 — Новости Спорта | БелТА  
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма от 12 декабря 2018 года №69 "Об изменении постановления Министерства спорта и туризма Беларуси от 8 ноября 2018 года №65", которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Изменения, которые внесены в перечень, в основном касаются систематизации химических названий с международными непатентованными наименованиями либо добавления примеров классов веществ. Серьезного расширения списка препаратов, которые могли бы привести к массовым случаям непреднамеренного нарушения антидопинговых правил, не планируется", - пояснила ведущий специалист отдела и профилактики международного сотрудничества Национального антидопингового агентства Алеся Лытина.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Министерства...
 
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