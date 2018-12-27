В Островце после открыли обновленный стадион с трибунами на 1 тыс мест

В Островце открыли обновленный стадион. Объект стал вторым в 2018 году после сдачи в эксплуатацию в августе Островецкого физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новая арена включает в себя легкоатлетическое ядро с беговой дорожкой и секторами, с сертификатом Международной федерации легкой атлетики, стандартное футбольное поле с искусственным покрытием последнего поколения и комплекс спортивных площадок для пляжных видов спорта.

Здесь также расположены зрительские трибуны на 1000 мест и административный блок с раздевалками, бытовыми помещениями, кабинетами и тренажерным залом. Установлены мачты освещения.

Стадион был возведен в рекордные сроки в течение года.

Строительство спортивных объектов в Островце продолжится и в последующем. В 2019 году вступит в строй спортивный комплекс с бассейном на 25 метров и большим игровым залом. Этот объект уже создается рядом со стадионом. Также начнется возведение крытой ледовой площадки.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3