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Стоимость билетов на матч БАТЭ – «Арсенал» составит от 50 до 110 руб
28.12.2018 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
14 февраля БАТЭ проведет первый матч 16 финала Лиги Европы против «Арсенала».
Встреча пройдет на «Борисов-Арене».
Определены цены билетов на предстоящий матч:
высшая категория – 110 рублей;
1-я – 90 рублей;
2-я – 70 рублей;
3-я – 50 рублей.
Ограничение по продаже в одни руки – два билета.
Отметим, что предусмотрена скидка в 20 рублей на один билет любой категории держателям клубных карт БАТЭ на сезон-2019 следующих категорий: «Аматар», «Экстра», VIP, VIP «Евро», VIP «Детская», VIP «Детская Евро», «Стандарт Евро», «Детская Евро», «Льготная Евро».
В скором времени на появится информация о порядке реализации билетов на матч «желто-синих» с «Арсеналом», а также о расписании пунктов продажи, сообщает
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14 февраля БАТЭ проведет первый матч 16 финала Лиги Европы против «Арсенала».
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