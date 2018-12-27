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Стоимость билетов на матч БАТЭ – «Арсенал» составит от 50 до 110 руб

28.12.2018 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 февраля БАТЭ проведет первый матч 16 финала Лиги Европы против «Арсенала».

Встреча пройдет на «Борисов-Арене».

Определены цены билетов на предстоящий матч:

высшая категория – 110 рублей;

1-я – 90 рублей;

2-я – 70 рублей;

3-я – 50 рублей.

Ограничение по продаже в одни руки – два билета.

Отметим, что предусмотрена скидка в 20 рублей на один билет любой категории держателям клубных карт БАТЭ на сезон-2019 следующих категорий: «Аматар», «Экстра», VIP, VIP «Евро», VIP «Детская», VIP «Детская Евро», «Стандарт Евро», «Детская Евро», «Льготная Евро».

В скором времени на появится информация о порядке реализации билетов на матч «желто-синих» с «Арсеналом», а также о расписании пунктов продажи, сообщает официальный сайт БАТЭ.

 
 
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14 февраля БАТЭ проведет первый матч 16 финала Лиги Европы против «Арсенала».
 
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