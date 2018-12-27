TUT.BY: Задержан председатель федерации бокса Беларуси Тихомолов

Несколько источников сообщили TUT.BY о задержании бизнесмена и председателя Белорусской федерации бокса Дмитрия Тихомолова.

В компании «Вестерн Технолоджиз» заверили, что их гендиректор находится в командировке.

«За Тихомолова взялись давно. Странно, что нет никакой информации до сих пор о его задержании», – сказал знакомый бизнесмена и подтвердил собеседник, близкий к федерации бокса.

Тихомолова не было 14 декабря на заседании президиума Белорусской федерации бокса, на котором были подведены итоги уходящего спортивного года.

По словам еще одного предпринимателя, Тихомоловым «заинтересовался комитет». «Это с бизнесом связано. Все традиционно», – считает собеседник.

В пресс-службе КГБ не прокомментировали информацию о Тихомолове.

Глава Белорусской федерации бокса уже много лет возглавляет совместное белорусско-американское предприятие «Вестерн Технолоджиз». Компания занимается поставкой и обслуживанием дизельных двигателей ведущих мировых компаний для МТЗ и «Гомсельмаша», говорится на сайте компании. Предприятие инициировало ряд проектов по совершенствованию силовых агрегатов сельскохозяйственной техники белорусских заводов-производителей, локализации производства компонентов двигателей в Беларуси.

В «Вестерн Технолоджиз» утверждают, что Дмитрий Тихомолов находится в командировке.

«Он сейчас в командировке. Улетел к нашим американским учредителям. Вернется примерно 10−11 января», – сказали в «Вестерн Технолоджиз».

Мобильный телефон Дмитрия Тихомолова сообщает, что «абонент временно недоступен».