ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

TUT.BY: Задержан председатель федерации бокса Беларуси Тихомолов

28.12.2018 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Несколько источников сообщили TUT.BY о задержании бизнесмена и председателя Белорусской федерации бокса Дмитрия Тихомолова.

В компании «Вестерн Технолоджиз» заверили, что их гендиректор находится в командировке.

«За Тихомолова взялись давно. Странно, что нет никакой информации до сих пор о его задержании», – сказал знакомый бизнесмена и подтвердил собеседник, близкий к федерации бокса.

Тихомолова не было 14 декабря на заседании президиума Белорусской федерации бокса, на котором были подведены итоги уходящего спортивного года.

По словам еще одного предпринимателя, Тихомоловым «заинтересовался комитет». «Это с бизнесом связано. Все традиционно», – считает собеседник.

В пресс-службе КГБ не прокомментировали информацию о Тихомолове.

Глава Белорусской федерации бокса уже много лет возглавляет совместное белорусско-американское предприятие «Вестерн Технолоджиз». Компания занимается поставкой и обслуживанием дизельных двигателей ведущих мировых компаний для МТЗ и «Гомсельмаша», говорится на сайте компании. Предприятие инициировало ряд проектов по совершенствованию силовых агрегатов сельскохозяйственной техники белорусских заводов-производителей, локализации производства компонентов двигателей в Беларуси.

В «Вестерн Технолоджиз» утверждают, что Дмитрий Тихомолов находится в командировке.

«Он сейчас в командировке. Улетел к нашим американским учредителям. Вернется примерно 10−11 января», – сказали в «Вестерн Технолоджиз».

Мобильный телефон Дмитрия Тихомолова сообщает, что «абонент временно недоступен».

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько источников сообщили TUT.BY о задержании бизнесмена и председателя Белорусской федерации бокса Дмитрия Тихомолова.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Торонто», «Флорида» встретится с «Монреалем», «Айлендерс» – «Оттава»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика