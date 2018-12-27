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Андрей Сидоренко: «Второй матч подряд допускаем глупые ошибки, которые приводят к поражениям»

28.12.2018 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвел итог матчу КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

«Игра была упорная, держала в напряжении всех и шла до гола. Мало забиваем. Второй матч подряд допускаем глупые ошибки, которые приводят к поражениям. А так в целом команда играла до конца. Хотели сыграть достойно и победить, но не удалось, – сказал Сидоренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвел итог матчу КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).
 
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