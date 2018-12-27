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НБА. «Денвер» – «Сан-Антонио», «Лейкерс» встретятся с «Клипперс» и другие матчи

28.12.2018 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Денвер» постарается взять реванш у «Сан-Антонио» за поражение в Техасе.

«Лейкерс» без травмированного Леброна встретятся с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Бруклин
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Индиана – Детройт
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Орландо – Торонто
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Майами – Кливленд
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Атланта
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Финикс – Оклахома-Сити
Дата проведения
29 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Сан-Антонио
Дата проведения
29 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Клипперс
Дата проведения
29 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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