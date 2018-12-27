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НБА. «Денвер» – «Сан-Антонио», «Лейкерс» встретятся с «Клипперс» и другие матчи
28.12.2018 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. «Денвер» постарается взять реванш у «Сан-Антонио» за поражение в Техасе.
«Лейкерс» без травмированного Леброна встретятся с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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