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«Рождественская гонка». Домрачева и Бьорндален, Пройс и Шемп пробегут масс-старт
28.12.2018 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
29 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная «Рождественская гонка».
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Начало стрелкового соревнования – 19.10 по белорусскому времени, начало масс-старта – 20.15, начало гонки преследования – 21.30.
Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ» с 20.05.
Старт-лист
1. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия)
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29 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная «Рождественская гонка».
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