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«Рождественская гонка». Домрачева и Бьорндален, Пройс и Шемп пробегут масс-старт

28.12.2018 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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29 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная «Рождественская гонка».  

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Начало стрелкового соревнования – 19.10 по белорусскому времени, начало масс-старта – 20.15, начало гонки преследования – 21.30.

Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ» с 20.05.

Старт-лист

1. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия)
2. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия)
3. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия)
4. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
5. Юлия Джима – Артем Прима (Украина)
6. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
7. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония)
8. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия)
9. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)
10. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия)

 
 
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29 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная «Рождественская гонка».
 
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