Форвард БАТЭ Милич: «Самый главный человек в Беларуси? Президент Лукашенко»

Сербский форвард Неманя Милич прокомментировал свой переход в БАТЭ, а также ответил на несколько вопросов.

(Говорит на русском) Привет, болельщики БАТЭ! Я – Неманя Милич. И сегодня будем знакомиться.

(Говорит на сербском) Я извиняюсь, что пока не изучил русский язык. Но скоро буду говорить с вами по-русски. Я счастлив, что приехал в самый большой клуб Беларуси. Благодарю руководство клуба, что я получил шанс поиграть в БАТЭ.

Летом была возможность перейти в БАТЭ, но не получилось. Но сейчас я счастлив, что перешел в БАТЭ.

– Опиши себя названием из фильма.

– Себя я вижу из фильма «Танцы с волками». Актер – Кевин Костнер.

– Кто, на твой взгляд, самый популярный человек в Беларуси?

– Президент Лукашенко :)

– Сколько голов нужно забивать, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси?

– 20.

– Знаешь ли ты, как расшифровывается аббревиатура БАТЭ?

– Пока не знаю. Но постараюсь узнать, что значит аббревиатура БАТЭ.

Хотел бы поздравить болельщиков БАТЭ с наступающим Новым годом и Рождеством, – сказал Милич в эфире клубного YouTube-канала БАТЭ.