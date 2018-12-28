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Форвард БАТЭ Милич: «Самый главный человек в Беларуси? Президент Лукашенко»

28.12.2018 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский форвард Неманя Милич прокомментировал свой переход в БАТЭ,  а также ответил на несколько вопросов.

(Говорит на русском) Привет, болельщики БАТЭ! Я – Неманя Милич. И сегодня будем знакомиться.

(Говорит на сербском) Я извиняюсь, что пока не изучил русский язык. Но скоро буду говорить с вами по-русски.  Я счастлив, что приехал в самый большой клуб Беларуси. Благодарю руководство клуба, что я получил шанс поиграть в БАТЭ.

Летом была возможность перейти в БАТЭ, но не получилось. Но сейчас я счастлив, что перешел в БАТЭ.

– Опиши себя названием из фильма.

– Себя я вижу из фильма «Танцы с волками». Актер – Кевин Костнер.

– Кто, на твой взгляд, самый популярный человек в Беларуси?

– Президент Лукашенко :)

– Сколько голов нужно забивать, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси?

– 20.

– Знаешь ли ты, как расшифровывается аббревиатура БАТЭ?

– Пока не знаю. Но постараюсь узнать, что значит аббревиатура БАТЭ.

Хотел бы поздравить болельщиков БАТЭ с наступающим Новым годом и Рождеством, – сказал Милич в эфире клубного YouTube-канала БАТЭ.

 
 
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Сербский форвард Неманя Милич прокомментировал свой переход в БАТЭ, а также ответил на несколько вопросов.
 
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