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Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро
29.12.2018 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона продолжит карьеру в «Челси».
20-летний американец уже согласовал личный контракт с лондонцами.
«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.
Изначально «Челси» планировал приобрести Пулишича в январе.
Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года. Сообщалось, что им также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона продолжит карьеру в «Челси».
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