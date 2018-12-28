Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона продолжит карьеру в «Челси».

20-летний американец уже согласовал личный контракт с лондонцами.

«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.

Изначально «Челси» планировал приобрести Пулишича в январе.

Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года. Сообщалось, что им также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».