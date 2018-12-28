|
Марадона 4-й день отсутствует на предсезонке «Дорадос». Он возглавил мексиканский клуб в сентябре
29.12.2018 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Диего Марадона, главный тренер «Дорадос» из второго мексиканского дивизиона, до сих пор не явился в расположение команды.
Аргентинец должен был приступить к предсезонной работе 26 декабря.
В настоящее время тренировочным процессом «Дорадос» руководит специалист по физподготовке.
Предполагается, что Марадона недоволен тем, что никто из клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте.
Кроме того, Марадону не устраивает ситуация с отсутствием трансферов. Его контракт с «Дорадос» рассчитан до июня 2019 года.
В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», а в сентябре – возглавил «Дорадос».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диего Марадона, главный тренер «Дорадос» из второго мексиканского дивизиона, до сих пор не явился в расположение команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)