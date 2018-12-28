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«Сиракьюз» – «Ютика». Кульбаков пропустил 8 шайб за 43 минуты
29.12.2018 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном туре чемпионата
Отметим, что белорусский голкипер гостей
В нынешнем сезоне Кульбаков провел 13 матчей, процент отраженных бросков – 88,0%, коэффициент надежности – 3,98.
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В очередном туре чемпионата АХЛ «Сиракьюз» дома разгромил «Ютику» (10:1).
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