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«Сиракьюз» – «Ютика». Кульбаков пропустил 8 шайб за 43 минуты

29.12.2018 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном туре чемпионата АХЛ «Сиракьюз» дома разгромил «Ютику» (10:1).

Отметим, что белорусский голкипер гостей Иван Кульбаков пропустил 8 шайб за 43 минуты.

В нынешнем сезоне Кульбаков провел 13 матчей, процент отраженных бросков – 88,0%, коэффициент надежности – 3,98.

 
 
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В очередном туре чемпионата АХЛ «Сиракьюз» дома разгромил «Ютику» (10:1).
 
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