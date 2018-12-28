Дмитрий Буйницкий: «Раньше Кулаков со Степановым жгли, разрывали раздевалку. Нам этого сейчас не хватает»

Нападающий минского Дмитрий Буйницкий вспомнил о своих экс-одноклубниках.

- Кто чаще всего подкалывает?

– Все по чуть-чуть. Раньше Саня Кулаков любил заниматься этим делом. У него космические шутки. Наверное, таких людей не найдется во всей лиге. Не смогу вспомнить какой-то прикол. Просто этот человек – душа компании. Каждую минуту он стрелял новой шуткой. Не помню, чтобы хоть раз Саня обратился ко мне без шутки. Даже если ему что-то нужно было, все равно без прикола никак. Вся команда смеялась. Позитив в нашем коллективе держался во многом благодаря ему. Раньше со Степой [ ] они жгли, разрывали раздевалку. Нам этого сейчас не хватает, – сказал Буйницкий.

«Важнее хорошо поесть и настроиться на игру. Девушки отнимают слишком много сил». Главная надежда минского «Динамо»