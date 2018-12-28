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Дмитрий Буйницкий: «Раньше Кулаков со Степановым жгли, разрывали раздевалку. Нам этого сейчас не хватает»
29.12.2018 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского
- Кто чаще всего подкалывает?
– Все по чуть-чуть. Раньше Саня Кулаков любил заниматься этим делом. У него космические шутки. Наверное, таких людей не найдется во всей лиге. Не смогу вспомнить какой-то прикол. Просто этот человек – душа компании. Каждую минуту он стрелял новой шуткой. Не помню, чтобы хоть раз Саня обратился ко мне без шутки. Даже если ему что-то нужно было, все равно без прикола никак. Вся команда смеялась. Позитив в нашем коллективе держался во многом благодаря ему. Раньше со Степой [
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Дмитрий Буйницкий: «Раньше Кулаков со Степановым жгли, разрывали раздевалку. Нам этого сейчас не хватает»
Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий вспомнил о своих экс-одноклубниках.
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