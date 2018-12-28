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Адвокат Мамаева: «Информация о том, что Павел написал заявление на Соловчука, не соответствует действительности»

29.12.2018 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал недостоверной информацию, согласно которой его клиент обвинил водителя Виталия Соловчукав в нанесении побоев.

«Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведется.

Все должно расцениваться в квалификации действий. Хулиганских побуждений не было, как утверждает следствие. Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», – описал ситуацию представитель футболиста.

Ранее сообщалось, что Мамаев подал заявление в полицию, указав, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка.

Конфликт с участием водителя и полузащитника «Краснодара» произошел минувшей осенью в центре Москвы. Соловчук получил серьезные травмы, пострадав от Мамаева и других лиц, в том числе братьев Александра и Кирилла Кокориных. Сейчас Кокорины и Мамаев находятся под стражей в СИЗО.

 
 
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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал недостоверной информацию, согласно которой его клиент обвинил водителя Виталия...
 
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