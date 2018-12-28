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Окленд (WTA). Азаренко в первом круге сыграет с Винус Уильямс
29.12.2018 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определилась сетка турнира WTA International в новозеландском Окленде: ее возглавляют прошлогодняя финалистка Каролин Возняцки и чемпионка Юлия Гергес.
В первом круге встретятся экс-первые ракетки мира Винус Уильямс (6) и Виктория Азаренко.
Целиком сетка
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Определилась сетка турнира WTA International в новозеландском Окленде: ее возглавляют прошлогодняя финалистка Каролин Возняцки и чемпионка Юлия Гергес.
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