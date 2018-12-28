Криштиану Роналду: «VAR мне нравится. Надо приветствовать все, что упрощает работу судей»

Форвард «Ювентуса» передал впечатления от победы над «Сампдорией» (2:1) в 19-м туре серии А.

«Команда очень хорошо выступает. Мы отменно провели первую половину сезона. Но обязательно надо продолжать работать, чтобы наверняка сохранить такую форму и во второй половине», – сказал нападающий.

Португалец поделился мыслями по поводу эпизодов, в которых арбитр Паоло Валери принимал решения с помощью видеоассистентов.

«Мне нравится VAR, потому что для рефери подобные решения сложны. И мы должны приветствовать все, что упрощает его работу», – сказал игрок «Ювентуса».