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Чемпионат России. 8-й тур. «Минчанка» обыграла «Динамо-Метар»
29.12.2018 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
8-й тур
Минчанка – Динамо Метар 3:0 (25:22, 25:19, 25:19)
29 декабря, 18.30
Турнирное положение: Локомотив Калининград – 7 побед – 1 поражение (21 очков), Динамо Москва – 7-1 (20), Динамо Краснодар – 6-1 (17), Уралочка – 5-2 (15), Динамо Казань – 5-2 (14), Сахалин – 4-4 (11), Ленинградка – 3-4 (9), Енисей – 2-5 (9), Заречье-Одинцово – 3-4 (8), Минчанка – 2-6 (8), Динамо Метар – 1-7 (2), Протон – 0-8 (1).
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Чемпионат России Женщины Предварительный этап 8-й тур Минчанка – Динамо Метар 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) 29 декабря, 18.30 Турнирное положение: Локомотив Калининград – 7 побед – 1...
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