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Шэнчжэнь (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с Марией, в 1/4 идет на Шарапову
29.12.2018 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определилась сетка турнира WTA International В Шэньчжэне.
Первая сеянная Арина Соболенко в первом круге сыграет с немкой Татьяной Марией, а в четвертьфинале идет на самую титулованную участницу Марию Шарапову.
Целиком сетка
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Определилась сетка турнира WTA International В Шэньчжэне.
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