Владимир Путин: «Александру Григорьевичу предлагал сыграть в хоккей. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел»

Президент Беларуси Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за предновогодних дел.

Сегодня Лукашенко и Путин провели переговоры в Кремле по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе интеграцию в рамках Союзного государства.

После встречи Путин принял участие в товарищеском матче НХЛ на Красной площади вместе с Павлом Буре и Вячеславом Фетисовым.

«Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться, но понять его можно – скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — заявил Путин.

Вместе с тем российским лидер добавил, что он договорился с Лукашенко сыграть в другой раз, а также покататься на лыжах, сообщает sputnik.by со ссылкой на канал «Россия 24»

В последний раз президенты двух стран выходили вместе на лед в 2014 году в Сочи в ледовом дворце «Большой». Лукашенко и Путин играли в одной команде, вместе с ними – Фетисов, Буре, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу. Команда, в которой играли президенты, победила со счетом 12:3.