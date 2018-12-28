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Dynamomania.com: Калитвинцев отказался возглавить брестское «Динамо». Клуб переключился на Максимова
29.12.2018 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский специалист Юрий Калитвинцев ответил отказом на предложение возглавить брестское «Динамо».
Белорусский клуб переключился на кандидатуру другого украинца Юрия Максимова, сообщает dynamomania.com.
Последним местом работы Калитвинцева было московское «Динамо». Максимов в 2005 году работал тренером в минском «Динамо», также он тренировал киевский ЦСКА, «Оболонь», «Кривбасс», донецкий «Металлург», «Мордовию» и казахстанский «Тараз».
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Dynamomania.com: Калитвинцев отказался возглавить брестское «Динамо». Клуб переключился на Максимова
Украинский специалист Юрий Калитвинцев ответил отказом на предложение возглавить брестское «Динамо».
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