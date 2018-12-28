Долль пропустил Бьорндалена и Домрачеву на третье место в «Рождественской гонке». Это было последнее соревнование в карьере биатлонистов

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил восьмикратного олимпийского чемпиона на третье место на финише «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.

Для Бьорндалена и его жены Дарьи Домрачевой шоу-гонка в Германии стала последним соревнованием в карьере.

После заключительной стрельбы Бьорндален шел третьим, но на последнем круге немец догнал и обогнал норвежца. Однако на финишной прямой Долль остановился и дождался Бьорндалена. Спортсмены взялись за руки и вместе пересекли финишную черту, при этом немец пропустил вперед шестикратного обладателя Большого хрустального глобуса.