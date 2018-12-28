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Долль пропустил Бьорндалена и Домрачеву на третье место в «Рождественской гонке». Это было последнее соревнование в карьере биатлонистов
29.12.2018 22:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил восьмикратного олимпийского чемпиона
Для Бьорндалена и его жены Дарьи Домрачевой шоу-гонка в Германии стала последним соревнованием в карьере.
После заключительной стрельбы Бьорндален шел третьим, но на последнем круге немец догнал и обогнал норвежца. Однако на финишной прямой Долль остановился и дождался Бьорндалена. Спортсмены взялись за руки и вместе пересекли финишную черту, при этом немец пропустил вперед шестикратного обладателя Большого хрустального глобуса.
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Долль пропустил Бьорндалена и Домрачеву на третье место в «Рождественской гонке». Это было последнее соревнование в карьере биатлонистов
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена на третье место на финише «Рождественской гонки» в...
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