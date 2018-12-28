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Дарья Домрачева: «Понимаю, что приняла правильное решение — завершить карьеру. Не сожалею совершенно»

29.12.2018 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после масс-старта в рамках «Рождественской гонки» отметила, что не сожалеет о своем решении завершить карьеру.

«От «Рождественской гонки» мы хотели получить удовольствие и показать весь свой максимум. Готовились целенаправленно. Конечно, хочется не упасть в грязь лицом и выступить достойно.

Понимаю, что приняла правильное решение — завершить карьеру. Не сожалею совершенно. Чувствую, что я нужна своей дочери Ксении», — сказала Домрачева.

 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после масс-старта в рамках «Рождественской гонки» отметила, что не сожалеет о своем решении завершить...
 
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