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Дарья Домрачева: «Понимаю, что приняла правильное решение — завершить карьеру. Не сожалею совершенно»
29.12.2018 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после масс-старта в рамках «Рождественской гонки» отметила, что не сожалеет о своем решении завершить карьеру.
«От «Рождественской гонки» мы хотели получить удовольствие и показать весь свой максимум. Готовились целенаправленно. Конечно, хочется не упасть в грязь лицом и выступить достойно.
Понимаю, что приняла правильное решение — завершить карьеру. Не сожалею совершенно. Чувствую, что я нужна своей дочери Ксении», — сказала Домрачева.
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Дарья Домрачева: «Понимаю, что приняла правильное решение — завершить карьеру. Не сожалею совершенно»
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после масс-старта в рамках «Рождественской гонки» отметила, что не сожалеет о своем решении завершить...
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