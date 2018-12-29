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Очевидец смерти Щербакова: «Смертельная авария с семьей голкипера «Витебска» произошла из-за гололедицы»

29.12.2018 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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17 декабря голкипер «Витебска» Андрей Щербаков погиб в ДТП. Его машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с эвакуатором. Вместе с футболистом погибли его жена и 6-летний сын.

Очевидец ДТП Андрей утверждает, что авария произошла из-за гололедицы, а не из-за превышения скорости.

«И то ДТП, которое случилось со мной, и смертельная авария с семьей голкипера клуба «Витебск», произошли из-за гололедицы.

В машине был я и двое пассажиров. По М1 ехали в сторону России. Скорость авто была около 90 км/ч. Примерно на 543-м км дороги машину развернуло и выбросило на встречную полосу, после чего авто ушло в кювет и перевернулось.

Сразу вызвали ГАИ. Прохожие помогли поставить машину на колеса. Через несколько минут мимо проезжала патрульная машина ГАИ, но не по нашему вызову. Она начала тормозить, и авто завиляло из стороны в сторону. Милиционер еще сказал, что скользко очень. Поинтересовался, все ли у нас нормально. А потом прямо на наших глазах произошла та страшная авария с Kia.

Мы побежали к Kia, слышали, что ребенок внутри плачет.

Даже машину МЧС понесло! Потом приехала ГАИ, оградила участок фишками, поставили свои машины с включенными мигалками.

Даже когда мы шли по дороге, было очень скользко. Тот участок, на котором нас занесло, очень сложный участок – метров 100−150, который шел в сторону России. В обратную сторону – чуть получше. Мы потом видели, как приехала машина и начала посыпать трассу», – рассказал Андрей.

Оформляя ДТП с Ford, инспектор ГАИ указал в постановлении, что во время движения водитель выбрал скорость, которая не позволила ему остановить авто, из-за чего он вылетел в кювет. А в конце написал: «совершил ДТП в связи с гололедом».

Уже на следующий день, придя в себя, Андрей отправил в суд Толочина заявление на опротестование постановления ГАИ, штраф он не оплачивал.

Замначальника ГАИ Витебского облисполкома о смертельном ДТП с семьей Щербакова: «Скорее всего, это нарушение скоростного режима»

Голкипер «Витебска» погиб в ДТП. Он только-только по-настоящему заиграл в высшей лиге

 
Теги: Витебск
 
 
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