ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пресс-секретарь Лукашенко: «Президент занимается хоккеем, биатлоном, горными лыжами, футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, плаванием, теннисом, велоспортом»

29.12.2018 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какими видами спорта занимается глава государства.

«Вопрос на самом деле сложный. Давайте считать вместе. Хоккей и беговые лыжи – это то, чем глава государства постоянно занимается в зимний период. Два-три раза в неделю хоккеем, в дни, когда его нет, президент бегает на лыжах. Горные лыжи, когда позволяет график. Футбол. Конечно, сейчас президент не играет, но в юности очень им увлекался. Часто сам себя называет футболистом. Действительно, он практически профессионально занимался этим видом спорта, и лишь травма колена не позволила продолжать.

Еще президент играет в волейбол, баскетбол, гандбол. Плавает, но знаю, что плавание не очень любит. Плюс теннис. Еще велоспорт. К беговым лыжам добавим биатлон. Это те виды спорта, которыми президент занимается точно», – сказала Эйсмонт в студии «Макаенка 9».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какими видами спорта занимается глава государства.
 
Новости дня
Новости спорта
 
UFC 232. Орловский встретится с Харрисом, Джонс против Густафссона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика