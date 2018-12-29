Пресс-секретарь Лукашенко: «Президент занимается хоккеем, биатлоном, горными лыжами, футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, плаванием, теннисом, велоспортом»

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какими видами спорта занимается глава государства.

«Вопрос на самом деле сложный. Давайте считать вместе. Хоккей и беговые лыжи – это то, чем глава государства постоянно занимается в зимний период. Два-три раза в неделю хоккеем, в дни, когда его нет, президент бегает на лыжах. Горные лыжи, когда позволяет график. Футбол. Конечно, сейчас президент не играет, но в юности очень им увлекался. Часто сам себя называет футболистом. Действительно, он практически профессионально занимался этим видом спорта, и лишь травма колена не позволила продолжать.

Еще президент играет в волейбол, баскетбол, гандбол. Плавает, но знаю, что плавание не очень любит. Плюс теннис. Еще велоспорт. К беговым лыжам добавим биатлон. Это те виды спорта, которыми президент занимается точно», – сказала Эйсмонт в студии «Макаенка 9».