UFC 232. Орловский встретится с Харрисом, Джонс против Густафссона

Сегодня ночью в Инглвуде пройдет UFC 232. Главным боев турнира станет встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

Прямую видеотрансляцию можно смотреть здесь .

Основной кард:

Джон Джонс против Александра Густафссона (бой за титул в полутяжелом весе);

Крис Сайборг против Аманды Нуньес (бой за титул в женском полулегком весе);

Карлос Кондит против Майкла Кьезы;

Илир Латифи против Кори Андерсона;

Чед Мендес против Александра Волкановски.

Предварительный кард:

Андрей Орловский против Уолта Харриса;

Кэт Зингано против Меган Андерсон;

Дуглас Силва де Андраде против Петра Яна;

Би Джей Пенн против Райана Холла.

Ранние прелимы:

Андре Юэлл против Натаниэля Вуда;

Юрайя Холл против Бевона Льюиса;

Кертис Миллендер против Сияра Бахадурзада;

Брайан Келлехер против Монтела Джексона.

Начало боев – 2:15 по белорусскому времени. Основной кард – около 6 утра.