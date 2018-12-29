ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

UFC 232. Орловский встретится с Харрисом, Джонс против Густафссона

29.12.2018 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня ночью в Инглвуде пройдет UFC 232. Главным боев турнира станет встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

Прямую видеотрансляцию можно смотреть здесь.

Основной кард: 

Джон Джонс против Александра Густафссона (бой за титул в полутяжелом весе);

Крис Сайборг против Аманды Нуньес (бой за титул в женском полулегком весе);

Карлос Кондит против Майкла Кьезы;

Илир Латифи против Кори Андерсона;

Чед Мендес против Александра Волкановски.

Предварительный кард:

Андрей Орловский против Уолта Харриса;

Кэт Зингано против Меган Андерсон;

Дуглас Силва де Андраде против Петра Яна;

Би Джей Пенн против Райана Холла.

Ранние прелимы:

Андре Юэлл против Натаниэля Вуда;

Юрайя Холл против Бевона Льюиса;

Кертис Миллендер против Сияра Бахадурзада;

Брайан Келлехер против Монтела Джексона.

Начало боев – 2:15 по белорусскому времени. Основной кард – около 6 утра.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка в АПЛ. Команда не проигрывает 20 туров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика