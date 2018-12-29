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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка в АПЛ. Команда не проигрывает 20 туров

29.12.2018 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка, закрепившись на первом месте в АПЛ.

У идущего вторым «Тоттенхэма» 45 очков, у «Ман Сити» – 44 балла и матч в запасе.

Ливерпуль – Арсенал 5:1 (4:1, 1:0)
Дата проведения
29 декабря, 20.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Мэйтленд-Найлз, 1:1 – 14 Фирмино, 2:1 – 16 Фирмино, 3:1 – 32 Мане, 4:1 – 45, пенальти Салах, 5:1 – 65, пенальти Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 83), Вейналдум (Лаллана, 78), Фабиньо, Шакири, Фирмино, Мане (Хендерсон, 62), Салах.
АрсеналЛено, Лихтштайнер, Мустафи (Косьельни, 46), Папастатопулос, Колашинац (Гендузи, 80), Торрейра, Джака, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71).
Предупреждения:
Робертсон (26), Джака (33), Папастатопулос (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка, закрепившись на первом месте в АПЛ.
 
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