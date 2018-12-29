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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка в АПЛ. Команда не проигрывает 20 туров
29.12.2018 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка, закрепившись на первом месте в АПЛ.
У идущего вторым «Тоттенхэма» 45 очков, у «Ман Сити» – 44 балла и матч в запасе.
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В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (5:1) и набрал 54 очка, закрепившись на первом месте в АПЛ.
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