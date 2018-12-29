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Орловский проиграл Харрису. Это его третье поражение подряд
30.12.2018 06:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
На UFC 232, который проходит в в Инглвуде, Уолт Харрис победил Андрея Орловского.
Судьи отдали победу американцу раздельным решением – 27-30, 29-28, 29-28.
Для белоруса это поражение стало третьим подряд на турнирах UFC. Его рекорд – 27-18, 1NC. Для Харриса это вторая победа подряд.
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На UFC 232, который проходит в в Инглвуде, Уолт Харрис победил Андрея Орловского.
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