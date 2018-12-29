Орловский проиграл Харрису. Это его третье поражение подряд

На UFC 232, который проходит в в Инглвуде, Уолт Харрис победил Андрея Орловского.

Судьи отдали победу американцу раздельным решением – 27-30, 29-28, 29-28.

Для белоруса это поражение стало третьим подряд на турнирах UFC. Его рекорд – 27-18, 1NC. Для Харриса это вторая победа подряд.