Марцел Личка: «Я еще не знаю, останусь ли в брестском «Динамо». Очень хочу остаться в клубе, но ...»

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не дал однозначного ответа на вопрос о своем будущем в клубе.

«Добрый вечер! Простите, но я еще не знаю, останусь или нет, все еще жду. Очень хочу остаться в клубе, но ...», – сказал Личка в комментарии «Белорусскому футболу» .

В последние несколько дней обострились слухи о новом главном тренере «Динамо». Сербские СМИ сообщают, что команду может возглавить Ненад Лалатович. По другим сведениям, брестчане не договорились с украинцем Юрием Калитвинцевым и нацелились на его соотечественника Юрия Максимова.