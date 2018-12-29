|
Марцел Личка: «Я еще не знаю, останусь ли в брестском «Динамо». Очень хочу остаться в клубе, но ...»
30.12.2018 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не дал однозначного ответа на вопрос о своем будущем в клубе.
«Добрый вечер! Простите, но я еще не знаю, останусь или нет, все еще жду. Очень хочу остаться в клубе, но ...», – сказал Личка в комментарии
В последние несколько дней обострились слухи о новом главном тренере «Динамо». Сербские СМИ сообщают, что команду
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марцел Личка: «Я еще не знаю, останусь ли в брестском «Динамо». Очень хочу остаться в клубе, но ...»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не дал однозначного ответа на вопрос о своем будущем в клубе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)