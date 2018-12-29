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Марцел Личка: «Я еще не знаю, останусь ли в брестском «Динамо». Очень хочу остаться в клубе, но ...»

30.12.2018 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не дал однозначного ответа на вопрос о своем будущем в клубе. 

«Добрый вечер! Простите, но я еще не знаю, останусь или нет, все еще жду. Очень хочу остаться в клубе, но ...», – сказал Личка в комментарии «Белорусскому футболу»

В последние несколько дней обострились слухи о новом главном тренере «Динамо». Сербские СМИ сообщают, что команду может возглавить Ненад Лалатович. По другим сведениям, брестчане не договорились с украинцем Юрием Калитвинцевым и нацелились на его соотечественника Юрия Максимова. 

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка не дал однозначного ответа на вопрос о своем будущем в клубе.
 
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