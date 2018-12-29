Борис Цыганков: «В Сморгони на центральной площади памятник Ленину. Одной рукой он показывает на православный храм, а стоит прямо напротив католического костела»

Российский полузащитник минского Борис Цыганков поделился впечатлениями от Беларуси.

– А с посещаемостью как дела?

– На БАТЭ в Борисове, в Бресте, на «Динамо-Минск» ходят, а так посещаемость в среднем 500–1000 человек. Это что касается обычного матча. Но я никогда особо и не играл при полных трибунах.

– То есть футбол в Беларуси не особо в фаворе?

– Трудно сказать. Люди все равно ходят. Вроде и СМИ есть, о футболе рассказывается, но все равно такого интереса, как в других странах, нет. А как эту ситуацию изменить – это точно не ко мне вопрос. Но треша какого–то в белорусском чемпионате точно нет. Вспоминается, как играли на Кубок со . Забавный такой городок, в свое время здесь была сморгонская академия, в которой учили танцевать медведей, а затем дрессировщики с этими медведями ходили по ярмаркам и показывали различные представления.

– И что именно вас удивило?