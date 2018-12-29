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Борис Цыганков: «В Сморгони на центральной площади памятник Ленину. Одной рукой он показывает на православный храм, а стоит прямо напротив католического костела»

30.12.2018 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков поделился впечатлениями от Беларуси. 

– А с посещаемостью как дела?

– На БАТЭ в Борисове, в Бресте, на «Динамо-Минск» ходят, а так посещаемость в среднем 500–1000 человек. Это что касается обычного матча. Но я никогда особо и не играл при полных трибунах.

– То есть футбол в Беларуси не особо в фаворе?

– Трудно сказать. Люди все равно ходят. Вроде и СМИ есть, о футболе рассказывается, но все равно такого интереса, как в других странах, нет. А как эту ситуацию изменить – это точно не ко мне вопрос. Но треша какого–то в белорусском чемпионате точно нет. Вспоминается, как играли на Кубок со «Сморгонью». Забавный такой городок, в свое время здесь была сморгонская академия, в которой учили танцевать медведей, а затем дрессировщики с этими медведями ходили по ярмаркам и показывали различные представления.

– И что именно вас удивило?

– На центральной площади памятник Ленину. Одной рукой он показывает на православный храм, а стоит прямо напротив католического Костела. Немного сюрреалистично. Но тут ты понимаешь, что Беларусь – это особый мир. Здесь все почти родное, но многое требует понимания. Кстати, Сморгонь находится недалеко от крепости Крево – это замок одного из крупнейших литовских князей, создавших русско-литовское государство. Именно здесь была заключена кревская уния, связавшая Литву и Польшу. Фактически отсюда началось распространение католичества в восточнославянских землях. Так вот – у нас футбол, поле в парке за католическим собором, а в соборе служба, – рассказал Цыганков в интервью rsport.ria.ru.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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