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Роман Стронгин: «Минское «Динамо» намерено бороться за плей-офф. До последнего»
30.12.2018 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник управления маркетинга и связей с общественностью минского
«Вопрос с Пулккиненым закрыт. Как мы говорили, хотя многие считали, что кто-то врет и что-то скрывает. Дмитрий Юрич [Басков] сразу четко выразил свое мнение. Его не все услышали, тем не менее практика подтверждает эти слова. Клуб не намеревался никого отпускать, хотя предложения были. Клуб намерен бороться за плей-офф. До последнего. Сейчас у нас нет резервов и возможности укрепиться», – сказал Стронгин в эфире
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Начальник управления маркетинга и связей с общественностью минского «Динамо» Роман Стронгин заявил, что «зубры» не будут отпускать своих хоккеистов.
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