Роман Стронгин: «Минское «Динамо» намерено бороться за плей-офф. До последнего»

Начальник управления маркетинга и связей с общественностью минского Роман Стронгин заявил, что «зубры» не будут отпускать своих хоккеистов.

«Вопрос с Пулккиненым закрыт. Как мы говорили, хотя многие считали, что кто-то врет и что-то скрывает. Дмитрий Юрич [Басков] сразу четко выразил свое мнение. Его не все услышали, тем не менее практика подтверждает эти слова. Клуб не намеревался никого отпускать, хотя предложения были. Клуб намерен бороться за плей-офф. До последнего. Сейчас у нас нет резервов и возможности укрепиться», – сказал Стронгин в эфире «Радио Sputnik» .