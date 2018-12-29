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Джон Уолл перенесет операцию и пропустит остаток сезона
30.12.2018 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл перенесет операцию на пятке левой ноги и пропустит остаток сезона.
Уолла беспокоят пяточные шпоры. Восстановление после операции займет около 6 месяцев.
В нынешнем сезоне Уолл набирает 20,7 очка и 8,7 передачи в среднем за игру.
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Разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл перенесет операцию на пятке левой ноги и пропустит остаток сезона.
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