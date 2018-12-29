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Салах первым набрал 20 очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне АПЛ

30.12.2018 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился двумя результативными действиями в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1).

На 32-й минуте египтянин отдал голевую передачу на Садьо Мане, а в добавленное к первому тайму время реализовал пенальти.

Согласно данным официального сайта премьер-лиги, у Салаха теперь 20 очков по системе «гол+пас» (13 голов и семь голевых передач) в 19 матчах.

Он стал первым игроком АПЛ, кому покорилась эта отметка в нынешнем сезоне. Также он возглавляет гонку бомбардиров вместе с Пьером-Эмериком Обамеянгом и Харри Кейном (по 13 голов).

 

 
 
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился двумя результативными действиями в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1).
 
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