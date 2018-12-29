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Борис Цыганков: «Когда я приехал в белорусский чемпионат, сначала не понимал, что происходит»

30.12.2018 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков признался, что немного разочаровался в инфраструктуре белорусских футбольных клубов.

– Когда ехали в белорусский чемпионат, у вас не было опасений?

– Честно, я думал, что будет получше с инфраструктурой. Когда я приехал в белорусский чемпионат, сначала не понимал, что происходит. На первой тренировке у нас был только бег по кругу в закрытом левом манеже. Вообще без мячей. Тогда я задумался, почему так. Тренировочный процесс был построен исключительно на физике. И тогда мне было непривычно. Сейчас я понимаю, что нужно глобальнее развиваться. Никто же не любит бег, а все любят возиться с мячом. Плюс раньше я работал на базе, были тренажерные залы и так далее, а сейчас с этим сложнее. Но команда старается развиваться. Надеюсь, что в новом сезоне будет все лучше, – рассказал Цыганков в интервью rsport.ria.ru.

 
 
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Российский полузащитник минского «Торпедо» Борис Цыганков признался, что немного разочаровался в инфраструктуре белорусских футбольных клубов.
 
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