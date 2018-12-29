Янушкевич перешел в «Ислочь»

Белорусский защитник Алексей Янушкевич стал игроком «Ислочи», передает официальный сайт клуба из Минского района. Сроки контракта не сообщаются.

Последние 10 лет Янушкевич провел в «Шахтере», но вчера стало известно, что игрок покинул команду. В минувшем сезоне 32-летний защитник сыграл 7 матчей в чемпионате и забил 1 гол.





«Шахтер» покинули Лаптев и еще 6 футболистов. Это катастрофа или там не о ком жалеть?

Фото: «Ислочь»