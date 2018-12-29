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Янушкевич перешел в «Ислочь»
30.12.2018 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Алексей Янушкевич стал игроком «Ислочи», передает
Последние 10 лет Янушкевич провел в «Шахтере», но вчера стало известно, что игрок покинул команду. В минувшем сезоне 32-летний защитник сыграл
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Белорусский защитник Алексей Янушкевич стал игроком «Ислочи», передает официальный сайт клуба из Минского района.
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