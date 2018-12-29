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«Крылья» планируют продлить контракт с Корниленко
30.12.2018 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник селекционного отдела
– Поможет ли «Крыльям» то, что белорусы в скором времени не будут легионерами? Может быть, пригласить еще игроков из Белоруссии?
– Безусловно, ведь это позволит Сергею Корниленко уйти от статуса легионера.
В Белоруссии много хороших игроков, мы постоянно следим за футбольным рынком. К некоторым игрокам из этой страны у нас был в том числе и предметный интерес.
– Планируется продлить контракт с Сергеем Корниленко?
– Конечно. Сергей – наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение.
Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию и было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в «Крыльях» после игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться, – сказал Голубин.
В текущем сезоне Корниленко провел
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Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин сообщил о планах продлить контракт с нападающим Сергеем Корниленко.
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